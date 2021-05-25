Во Владимире пройдет турнир по стритболу

29 мая в 11 часов на парковке ледового комплекса «Владимир» начнется турнир по баскетболу 3x3 (стритбол), в котором примут участие спортсмены из Владимира, Владимирской области и других регионов.

Соревнования пройдут в следующих возрастных категориях: до 13 лет - мальчики и девочки, 14-16 лет – юноши и девушки, 17 лет и старше – мужчины и девушки.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья. В команде может быть заявлено не более 4 участников. Заявку на участие необходимо отправить на адрес электронной почты: basketball3x3@inbox.ru до 27 мая.

В заявке нужно указать название команды, возрастную категорию, поименный список участников и дату их рождения, населённый пункт который представляет команда, контактный телефон и адрес электронной почты.

Подробную информацию можно получить в детско-юношеском центре «Молодежный», тел.: 8 (996) 195-61-12 (только Viber, WhatsАpp).