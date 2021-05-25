В усадьбе Храповицкого откроется выставка художника Валерия Ржевского

26 мая в усадьбе Храповицкого откроется выставка художника и архитектора Валерия Ржевского.

Бывая в самых красивых местах планеты, Валерий Ржевский делает наброски самых сложных перспективных видов и архитектурных мотивов, и рисунки порой ложатся в основу живописных произведений. Он разыскивает архивные фотографии, сопоставляет с современным видом и только после детального изучения приступает к воплощению замысла на холсте.

С особенной духовной наполненностью Валерий Николаевич пишет памятники архитектуры. Он намеренно отказывается изображать осыпания штукатурки или признаки разрушения, утверждая тем самым мысль, что над памятниками архитектуры время не властно.

Выставка Валерия Ржевского в усадьбе Храповицкого как раз является продолжением этой мысли.

Выставка будет работать до 15 августа. Цена билета - 50, 70 рублей.