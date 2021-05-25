Парк "Добросельский" закрыли на лето

Этим летом погулять в парке "Добросельский" не получится. Его закрыли на замок из-за начала второго этапа благоустройства. Напомним, что в прошлом году на первый этап благоустройства потратили 74 миллиона рублей.

В этом году в парке должны завершить строительство велодорожки по всему периметру, полностью обустроить центральную аллею и входные группы. Продолжится работа на сетях водоснабжения и канализации.

Сейчас в парк завезли тяжелую технику, поэтому ради безопасности жителей областного центра в мэрии решили закрыть парк на все лето.