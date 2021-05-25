Во Владимирской области недостроенными остаются 7 ФАПов

После того как ФАПы забрали у облздрава и передали департаменту архитектуры и строительства и «Облстройзаказчику», стройку разморозили.

На сегодняшний день из 30 объектов (29 ФАПов и 1 амбулатория) недостроенными остаются семь. До 15 июня должны сдать три объекта в Вязниковском районе.

- По четырем ФАПам, срок эксплуатации которых уже истек, мы ведем претензионную работу. Подрядчики сразу же зашевелились, активно пытаются достроить, поскольку последовали штрафные санкции, - рассказал на своей пресс-конференции Иван Щербаков, директор департамента архитектуры и строительства.