Самые спортивные семьи Владимирской области живут во Владимире и Юрьев-Польском районе

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22 мая в Муроме прошёл региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. В мероприятии приняли участие семьи из Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, а также из Гусь-Хрустального и Юрьев-Польского районов.

Нынешние участники областного фестиваля – победители муниципального тура. Самые спортивные и активные семьи городов и районов на региональном этапе состязались в поднимании туловища из положения лёжа, наклоне вперёд стоя на гимнастической скамье, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, рывке гири, беге на 30, 60, 2000 и 3000 метров.

По итогам испытаний первое место заняли семьи Байковых (Владимир) и Артёмовых/Окуневых (Юрьев-Польский район). Второе место разделили между собой семьи Арифулиных (Владимир) и Щербаковых (Гусь-Хрустальный). Третье место заняла команда семьи Вяловых (Муром).

Победители и призёры фестиваля награждены кубками, медалями и грамотами, все участники соревнований получили памятные призы и сувениры.