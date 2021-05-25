Во Владимире отремонтируют лестницу на улице Пугачева

25 мая в областной столице на уборку города вышли 28 машин и 74 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами». В том числе они ремонтируют городские лестницы. Сегодня специалисты предприятия приступили к реконструкции лестницы на улице Пугачева в районе домов №№ 75-77. Кроме ремонта лестничного марша, здесь будет оборудован пандус. Также продолжается ремонт дорог владимирских улиц. Работы ведутся на Судогодском шоссе, улицам Октябрьской и Строителей микрорайона Оргтруд. Ежедневно ремонтируется более 200 квадратных метров дорог. Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.