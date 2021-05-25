Во Владимире стразовую организацию наказали за задержанный ответ на жалобу

В прокуратуру города Владимира обратился горожанин с жалобой на ненадлежащее рассмотрение его обращений организацией, осуществляющей обязательное медицинское страхование. Как выяснилось, он обращался в страховую организацию с жалобами на некачественное оказание медицинской помощи его матери, но ответ на его обращение дали с нарушением срока и не по всем доводам. По результатам проверки прокуратурой в отношении руководителя филиала страховой организации вынесено два постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан). Они удовлетворены, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 10 тысяч рублей.