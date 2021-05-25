Администрация Селивановского района с нарушениями заключила контракт на реконструкцию стадиона «Олимп»

Между администрацией Селивановского района и ЗАО «МНК-ГРУПП» в марте 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции стадиона «Олимп». Работы проводились в рамках национального проекта «Демография». Аукционной документацией определено требование к подрядчику о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Но в документе не было предусмотренных действующим законодательством положения об ответственности подрядчика за представление недостоверных документов о привлечении субподрядчиков, об оплате исполненных ими обязательств, либо за их непредставление. По результатам проведенной проверки главе администрации Селивановского района внесено представление, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Напомним, стадион «Олимп», решили отремонтировать впервые за сорок лет. В общей сложности на его реконструкцию, рассчитанную на три года, планируют потратить более 270 миллионов рублей.