Муниципальное предприятие в Лакинске обязали убрать несанкционированную свалку

Горожане обратились в прокуратуру с просьбой убрать несанкционированную свалку рядом с улицей Жуковского. Как показала прокурорская проверка соблюдения природоохранного законодательства при организации временного места размещения отходов на территории МО город Лакинск, постановлением администрации Лакинска местом для временного складирования порубочных остатков, листвы, травы и иных отходов растительного происхождения определена территория на западной стороне в 400 метрах от улицы Жуковского. Вопреки требованиям федерального закона участок захламлен навалами отходов грунта, строительства и сноса, крупногабаритного мусора, порубочных остатков зеленых насаждений, автомобильными шинами, нерабочими ртутными лампами. По данному факту в адрес МКУ «Благоустройство» г. Лакинска прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений. До настоящего времени территория по вышеуказанному адресу не убрана, место для временного складирования отходов не оборудовано. Названные обстоятельства послужили основанием для обращения Собинского межрайонного прокурора с административным иском в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц – жителей Лакинска, к администрации МО г. Лакинск и МКУ «Благоустройство» г. Лакинска об обязании выделить денежные средства, оборудовать место хранения отходов и ликвидировать несанкционированную свалку. Решением суда административные требования прокурора были удовлетворены. Решение вступило в законную силу.