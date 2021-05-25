Владимирский инвалид добился положенной путевки в санаторий через суд

Владимирцу, инвалиду первой группы, после обследования комиссией рекомендовали курс лечения в санатории не менее 42 дней как необходимое лечение для реабилитации. Однако путевку во Владимирском региональном отделении Фонда социального страхования ему выдали путевку только на 24 дня. И он обратился в Октябрьский районный суд с об обязании регионального отделения Фонда предоставить ему и сопровождающему его лицу дополнительную путевку на санаторно-курортное лечение на срок 18 дней. Решением Октябрьского районного суда исковые требования горожанина оставлены без удовлетворения, поскольку фонд закупил всем инвалидам-очередникам путевки на 24 дня. Но судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда не согласилась с указанными выводами суда первой инстанции, указав, что срок санаторно-курортного лечения продолжительностью 42 дня установлен горожанину врачебной комиссией, указанная продолжительность лечения признана необходимой для его реабилитации компетентной организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, данная продолжительность санаторно-курортного лечения предусмотрена также индивидуальной программой реабилитации, которая является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Недостаточность финансирования регионального отделения Фонда социального страхования при наличии у гражданина права на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение не является основанием для отказа в реализации имеющегося у гражданина права на санаторно-курортное лечение, гарантированного государством. По делу принято новое решение, которым исковые требования владимирца удовлетворены, на ГУ ВРО ФСС РФ возложена обязанность предоставить истцу, а также сопровождающему его лицу, дополнительную путевку на санаторно-курортное лечение на срок 18 дней, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.