Гастролера-насильника, напавшего в 2016 году на девушку во Владимире, могут признать невменяемым

Завершилось расследование Следственного комитета РФ по делу о серии нападений на девушек в ряде регионов России, в том числе и во Владимирской области. Подозреваемого мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, грабеже и изнасиловании.

По версии следствия, мужчина в августе 2016 года в Самаре, угрожая 17-летней девушке убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а также грабеж. Затем во Владимире в сентябре 2016 года и в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года он по той же схеме совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении двух девушек 21 и 25 лет.

Следователи СК России провели целый ряд судебных экспертиз, в том числе генетических, которые и доказали, что ДНК мужчины присутствует во всех биологических следах, изъятых с мест происшествий. А вот психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступлений мужчина был не совсем вменяем и не сознавал, что делает. Дело передано в суд, где подозреваемого могут признать невменяемым и отправить на принудительное лечение.