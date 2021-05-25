В Муроме водителя, сбившего двух девочек на пешеходном переходе, не стали сажать в колонию

В Муроме завершился суд над 35-летним мужчиной, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего две девочки получили "тяжкий вред здоровью".

Само происшествие произошло 18 августа 2020 года. Вечером мужчина ехал на автомобиле "Лада Гранта" по Владимирскому шоссе и сбил двух 15-летних (на тот момент) девочек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Девочки очень сильно пострадали, но, к счастью, остались живы. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы (отчасти похоже на домашний арест) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Кстати, после этого ДТП на данном переходе установили светофор. Уж слишком резонансным вышло ДТП.