Во Владимире уличный грабитель сорвал с женщины золотую цепочку

В полицию Ленинского района обратилась 33-летняя жительница областного центра, сообщившая, что на нее напал неизвестный парень, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Сыщикам удалось вычислить маршрут грабителя и установить его личность. Подозреваемым оказался 29-летний житель Покрова, которого вскоре задержали.

Парень сознался в грабеже и объяснил, что совершил преступление ради денег, которые он планировал потратить на совместный отдых со своей приятельницей.

На момент задержания молодой человек успел продать цепочку в ломбард, но ее удалось изъять.

Отдыха у парня в итоге не вышло — на время следствия он был заключен под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», расследование продолжается.