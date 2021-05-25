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Здоровье25 мая 2021 10:07

Во Владимирской области 25 мая заболели коронавирусом 47 человек

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 мая 2021 года лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 8 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 247 случаев заболевания (7608 сл. в г. Владимире, 4032 сл. в Гусь-Хрустальном, 3653 сл. о. Муром, 2384 сл. в Ковровском, 2095 сл. в Александровском, 1948 сл. в Петушинском, 1399 сл. в Юрьев-Польском, 1292 сл. в Вязниковском, 1481 сл. в Кольчугинском, 1251 сл. в Суздальском, 1031 сл. в Собинском, 1041 сл. в Киржачском, 919 сл. в Меленковском, 745 сл. в Гороховецком, 751 сл. в Камешковском, 704 сл. в Селивановском, 508 сл. в Судогодском, 405 сл. в г. Радужном).

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