Во Владимирской области 25 мая заболели коронавирусом 47 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 мая 2021 года лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 8 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 247 случаев заболевания (7608 сл. в г. Владимире, 4032 сл. в Гусь-Хрустальном, 3653 сл. о. Муром, 2384 сл. в Ковровском, 2095 сл. в Александровском, 1948 сл. в Петушинском, 1399 сл. в Юрьев-Польском, 1292 сл. в Вязниковском, 1481 сл. в Кольчугинском, 1251 сл. в Суздальском, 1031 сл. в Собинском, 1041 сл. в Киржачском, 919 сл. в Меленковском, 745 сл. в Гороховецком, 751 сл. в Камешковском, 704 сл. в Селивановском, 508 сл. в Судогодском, 405 сл. в г. Радужном).