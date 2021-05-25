В Карабаново больная женщина едва не осталась без жилья из-за ошибки властей

Александровская городская прокуратура провела проверку по информации СМИ о ситуации, которая произошла с женщиной-инвалидом из Карабаново.

В ходе проверки установлено, что местная жительница в 2016 году по договору социального найма получила комнату в трехкомнатной коммуналке, однако так как у нее имеется тяжелое хроническое заболевание — частично ампутированы обе ноги, ей полагается не комната, а отдельная квартира в постоянное пользование.

В 2020 году власти действительно выделили женщине квартиру, но только на один год, а договор соцнайма в коммуналке тут же расторгли. В результате вышло так, что до 3 мая женщине требовалось уезжать из коммунальной квартиры, а постоянного жилья у нее не было.

В связи с нарушением администрации Карабаново прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения женщине все же выделили отдельную квартиру по бессрочному договору. При этом при желании в новом жилье она сможет сделать перепланировку, а если будет необходимость — обменять его на другое или приватизировать.