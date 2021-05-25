Во Владимирской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского

С установлением теплой погоды наступили оптимальные условия для роста и развития борщевика Сосновского – злостного сорняка, с которым во Владимирской области борются ежегодно.

Сок растения содержит фуранокумарины, которые под действием ультрафиолетовых лучей переходят в химически активную форму и, при контакте наземных частей борщевика с кожей, вызывают обширные тяжёлые ожоги, вплоть до летального исхода. Если же сок борщевика Сосновского попадает в глаза, можно лишиться зрения из-за сильных повреждений роговицы.

– Сегодня борщевик Сосновского официально включён в Отраслевой классификатор сорных растений и подлежит уничтожению во всех местообитаниях, – рассказывает руководитель областного филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Марина Олимова. – Во Владимирской области разработана специальная программа по борьбе с борщевиком. В прошлом году было выделено порядка 12 миллионов рублей, и в этом году финансирование не уменьшилось.

Борщевик растёт практически во всех районах Владимирской области, но наиболее неблагополучными в этом плане признаны Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев-Польский районы. Особенность последних лет: всё чаще ядовитый сорняк «приходит» с заброшенных полей, окраин лесов и оврагов в населённые пункты. Сейчас, в мае-июне, у него фаза активного роста, вот почему важно как можно скорее приступить к обработкам территорий.

– Химический метод признан наиболее эффективным в борьбе с борщевиком. Он позволяет не упустить оптимальные фазы развития растения, – говорит Марина Олимова. – Обработку территорий мы проводим двукратно. Весной убираем растения высотой до 20 см, проросшие из перезимовавшего семенного фонда первого года (это, по сути, первая волна всходов), а в конце июля - начале августа боремся с борщевиком, проросшим из семенного материала прошлых лет: не позволяем ему сформировать зонтики и дать новое потомство.

В этом году агрономами владимирского филиала Россельхозцентра планируется обработать 169 га засоренных земель – это на 42 гектара больше, чем в прошлый год.

Впервые заявки на обработку от борщевика Сосновского поступили от муниципальных образований Александровского, Собинского, Юрьев-Польского районов. Специалисты Россельхозцентра сейчас определяют там объём работ: проводят замеры и переносят проблемные участки на интерактивную карту.