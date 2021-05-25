В Гусь-Хрустальном районе от огня пострадал дом в деревне Захарово

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.47 диспетчерам пожарной части поступил сигнал о возгорании, случившемся в одном из домов деревни Захарово.

На место выехали три пожарные машины и десять огнеборцев. По прибытию на место расчеты обнаружили сильное задымление внутри дома. Пожарным удалось пробраться внутрь и ликвидировать пламя, выгоревшая площадь составила 9 квадратных метров.

К счастью, никто из людей в ходе инцидента не пострадал, сам дом также удалось спасти, однако внутри выгорели полы, стена и потолок.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.