В Петушках нашли пропавшую 92-летнюю бабушка

В минувшее воскресенье поисковики ЛизаАлерт вернули домой 92-летнюю жительницу Петушков Клавдию Ивановну Герасимову, пропавшую вечером 22 мая.

- Заявка поступила в отряд в 18.15 — бабушка, нуждается в медицинской помощи, уже сутки о ней ничего неизвестно. Она очень старенькая, а ночи холодные. Работа стартовала сразу: прозвоны, печать ориентировок, «алерт» на форуме поисковиков, - рассказала инфорг поиска Наталья Иванова.

Несмотря на вечер перед рабочей неделей на выезд отправились 21 человек — из Владимира, Лакинска, Костерево, Покрова, Орехово-Зуево. Плюс вызвались помочь родственники бабушки.

Очень помогло свидетельство водителя «Яндекс-такси», который видел похожую бабушку. Благодаря этому волонтерам удалось уточнить направление ее движения.

Нашли бабушку на территории возле церкви и кладбища, где были похоронены ее родственники.

- Там сразу за церковью — овраг и поле с высокой травой. Мы прочесали площадку за храмом, осмотрели овраг, дальше пошли вдоль реки, где рядом - что-то вроде еще одной бугристой поляны с подросшей травой. Мы стали просвечивать ее фонарями и мельком увидели серую шапочку. Поспешили туда — и вот она, наша бабулька, лежит на локте, укрыв ноги пальто. Она была в сознании, хорошо реагировала, но немного замерзла и встать не могла. Мы с напарником сообщили новость в штаб, помогли Клавдии Ивановне дойти до машины и доставили ее в ЦРБ. Уже через 10 минут туда приехали родные бабушки. Это всегда такое счастье — знать, что мы успели, - подчеркнула поисковик Алина.