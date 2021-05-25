Почти 3600 владимирских школьников решили задания олимпиады по предпринимательству

В пробном и основном турах олимпиады приняли участие 3596 школьников Владимирского региона.

Задачи, которые решали школьники, представляли собой смоделированные жизненные ситуации и бизнес-кейсы. Учащиеся потренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Верную стратегию поведения при столкновении с мошенниками выбрали более 90% участников. Также лёгкими для школьников оказались задания, связанные с определением статей семейного бюджета – их решило большинство. Сложнее всего было разобраться с формированием модели сотрудничества при ведении личного блога, с этим справились 10–20% школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения дохода вызвала затруднения у 70% учащихся.

Финансовое просвещение в области кибербезопасности наиболее актуально для владимирских школьников. В регионе зафиксированы случаи использования подростков в качестве «дропов» — подставных лиц, на счет которых поступали похищенные деньги для обналичивания. Также ребятам перечисляли деньги на карту для их дальнейшего перевода по указанным реквизитам, а затем отзывали этот банковский перевод. Обманутые молодые люди оставались с долгами перед банком.

- Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности - это не только соревнования на знание финансовых дисциплин, это возможность сделать срез знаний. Важно, чтобы школьники ориентировалась в вопросах кибербезопасности и не становились жертвой мошенников. Мы надеемся, что полученные на олимпиаде навыки и опыт решения практических задач помогут ребятам в жизни, подчеркнула управляющий владимирского отделения Банка России Надежда Калашникова.