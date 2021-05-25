Во Владимире спасли беременную с 75-процентным поражением легких

Врачи владимирской больницы скорой медицинской помощи вылечили больную коронавирусом женщину с 75-процентным поражением легких.

Жительница Александрова 13 мая поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщина была переведена на искусственную вентиляцию легких. В результате экстренного кесарева сечения в ночь на 14 мая пациентка родила ребенка. Операцию провел главный врач родильного дома №2, акушер-гинеколог Сергей Телегин.

Как сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук Дмитрий Неронов, в послеродовом периоде пациентка еще 5 суток находилась в реанимации. Сейчас женщина готовится к выписке, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ребенок находится на лечении в Областной детской клинической больнице. Он появился на свет на две недели раньше срока. Вес мальчика при рождении – более 2700 граммов. Его жизни ничто не угрожает.

По оценке главного врача больницы скорой медицинской помощи Анатолия Уколова, спасти женщину помогли высокий профессионализм медиков и слаженная работа врачей-анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов и медицинского персонала среднего звена.