За начало года владимирским родителям выплатили более 860 миллионов рублей

За четыре месяца 2021 года во Владимирской области более 17 тысяч семей с детьми получили выплаты на общую сумму более 861,3 миллиона рублей. 10071 семья получила ежемесячную денежную выплату на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (24170 рублей) -11294 рублей. На это ушло 501,2 миллионов. 7384 семьи получили ежемесячное пособие на третьего и (или) последующего ребенка до достижения им возраста трех лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (28724 рубля). На эти выплаты выделил 360,2 миллиона рублей. Также в рамках проекта учреждениями здравоохранения выдано 411 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, проведены 253 цикла экстракорпорального оплодотворения.