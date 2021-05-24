В Коврове два заброшенных здания оказались завалены мусором

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях сотрудники МЧС и областной инспекции административно-технического надзора проверили заброшенные здания, расположенные не территории Коврова. В первую очередь инспекторы отправились туда, чтобы обнаружить опасные захламления, которые могут грозить пожарами.

В ходе рейда обнаружилось, что в здании бывшей котельной на улице Запольной лежат горы мусора. Не меньше хлама лежало вокруг нее — кроме мусора, тут же обнаружились стройматериалы и старая мебель.

Точно такую же картину проверяющие увидели в здании бывшего медвытрезвителя на улице Першутова.

Теперь на собственников обоих зданий будут составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства города Коврова.