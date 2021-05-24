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Общество24 мая 2021 16:38

В Гусь-Хрустальном районе начался ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо»

Дорожники планируют привести в порядок более 13 километров автодороги
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», работы на участке с 336 по 349 километр стартовали 24 мая и продолжатся до 30 ноября включительно. На это время будут введены локальные ограничения движения — работы будут проводить на участках до 1 километра, в этих местах трассу сузят, а при необходимости организуют реверсивное движение. Скорость на участках придется держать до 50 километров в час вне населенных пунктах и до 40 километров в час в населенных пунктах.

По плану, дорожники обновят покрытие трассы, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем и уложат новое покрытие из износостойкого асфальтобетона.

Также будет обновлена инфраструктура — специалисты отремонтируют систему водоотвода и водопропускные трубы. Кроме того, в порядок приведут автобусные остановки и пешеходные переходы. К началу зимы все работы должны быть завершены.