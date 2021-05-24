Во Владимирской области за год зарплата выросла на семь процентов

Как подсчитали во Владимирстате, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-марте 2021 года составила 35068,1 рубля, в том числе в марте 36405,9 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 6,8% и на 7,7%. При этом средняя зарплата за прошлый год составила 34 343,2 рубля, а в марте 2020 года владимирцы в среднем получали 33 767,6 рублей. При этом в 2021 году зарплата растет ежемесячно. В январе она составляла 33 808,2 рубля, в феврале – 34 568,8, а в марте уже перевалила за 36 тысяч. При этом в январе-марте 2021 года во Владимирской области работоспособного населения (от 15 лет и старше) насчитывалось 693,5 тысяч человек, или 51,7% от общей численности населения области. 657,6 тысяч человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 35,9 тысяч человек - как безработные.