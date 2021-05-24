Глава города Владимира Андрей Шохин заработал в 2020 году почти 3,5 миллиона рублей

Глава города Владимира Андрей Шохин одним из последних среди власть придержащих задекларировал свой доход за 2020 год. И по итога прошлого налогового периода у владимирского градоначальника годовой доход составил почти 3,5 миллиона рублей.

Если быть точнее, то Андрей Шохин заработал в 2020 году 3 миллиона 471 тысячу 270 рублей 41 копейку. Также у градоначальника есть земельный участок в собственности в 543 квадратных метра и две квартиры (одна в индивидуальной собственности, а другая - в долевой).

Его супруга задекларировала по итогам 2020 года 3 миллиона 41 тысячу 268 рублей 68 копеек. Также в собственности у супруги находится автомобиль Mercedes Benz GLC 300d b, земельный участок в 2000 квадратных метров и две квартиры (обе в индивидуальной собственности).