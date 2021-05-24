Во Владимире и Александрове открываются дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Для повышения доступности иммунизации от коронавируса во Владимире и Александрове 25 мая будут дополнительно развернуты еще два пункта вакцинации.

В областном центре можно будет пройти вакцинацию в прививочном кабинете Детской городской поликлиники №1 на ул. Студеная гора, 20а (головной корпус поликлиники). Кабинет работает ежедневно, кроме выходных, с 8.30 до 12.00.

В Александрове стационарный пункт вакцинации организован в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13 (подъезд №2, вход с ул. Первомайской). Иммунизация здесь будет проходить ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.

Сейчас в медицинских организациях региона развернуто 53 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия. В перспективе пункты вакцинации откроются и в других общественных местах.

На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции привились более 99 500 жителей Владимирской области, из них свыше 84 тысяч человек получили второй компонент вакцины.