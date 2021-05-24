В Вязниковском районе ГИБДД и приставы в ходе рейда арестовали два автомобиля

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД судебные приставы искали должников по административным штрафам.

Автомобили, остановленные инспекторами, проверяли по специальным базам данных. В общей сложности было проверено 40 машин, в ряде случаев были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в двух случаях были обнаружены должники, на автомобили которых на месте были наложены аресты. Машины пока оставили на ответственное хранение самим должникам.