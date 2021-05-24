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Общество24 мая 2021 12:49

В центральных районах Владимирской области ожидается 4 класс пожарной опасности

Любое разведение огня - под запретом
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25-27 мая на юго-востоке и в центральных районах области ожидается высокий класс пожарной опасности – 4.

Повышаюся риски возникновения ЧС, связанных с повышением класса пожарной опасности в лесах, возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки; возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений.

Жителям области рекомендуют предотвратить выжигание травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.

Напоминаем, что на территории области действует особый противопожарный режим. Любое разведение огня под запретом.