В Гусь-Хрустальном у посетительницы ночного клуба украли банковскую карту

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратилась гусевчанка, которая рассказала, что после похода в увеселительное заведение у нее пропала банковская карта и со счета списались деньги.

Оперативники установили круг людей, с которыми общалась в клубе потерпевшая, и заподозрили в хищении 23-летнего местного жителя.

После задержания молодой человек признался, что действительно нашел банковскую карту на полу заведения, но не стал искать владельца, а забрал ее себе, после чего несколько раз использовал для покупок, потратив в общей сложности 11 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», расследование продолжается.