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Общество24 мая 2021 11:31

Владимирцы смогут попробовать себя в роли библиотекаря и светорежиссера

В областной научной библиотеке пройдет день открытых дверей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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27 мая с 11 до 16 часов в областной научной библиотеке пройдет "День дублера".

Каждый желающий на несколько часов сможет стать не только библиографом, библиотекарем или каталогизатором, но и системным администратором, звуко- или светорежиссером, оператором книжного сканера с репросистемой, специалистом по работе с социальными медиа или контент-менеджером сайта.

А еще в этот день пройдут конкурсы, разные мастер-классы, открытые лекции и экскурсии в книжное хранилище библиотеки, обычно недоступное для читателей.

Всех участников ждут подарки!