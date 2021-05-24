Владимирцы смогут попробовать себя в роли библиотекаря и светорежиссера

27 мая с 11 до 16 часов в областной научной библиотеке пройдет "День дублера".

Каждый желающий на несколько часов сможет стать не только библиографом, библиотекарем или каталогизатором, но и системным администратором, звуко- или светорежиссером, оператором книжного сканера с репросистемой, специалистом по работе с социальными медиа или контент-менеджером сайта.

А еще в этот день пройдут конкурсы, разные мастер-классы, открытые лекции и экскурсии в книжное хранилище библиотеки, обычно недоступное для читателей.

Всех участников ждут подарки!