В Ковровском районе ребенок сломал ногу в лесу

В конце прошлой недели в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что в районе Черного Дола ребенок спрыгнул со стены и сломал ногу. Находится в лесу. и передвигаться самостоятельно не может.

О происшествии сообщила мама, а маме - сам ребенок. Спасатели выехали к месту вызова.С разных сторон к месту поиска выдвинулись спасатели, скорая помощь и Росгвардия. К счастью, ребенка быстро нашли.

- Дежурная смена сообщила мне, что когда они проехали весь Черный Дол, то увидели скорую. Ребенок уже находился в руках медиков. Его жизни уже ничего не угрожало, - рассказал сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков.

Если случилась подобная ситуация: говорим ребенку, чтобы поддерживал связь только с вами и со спасателями. Посторонние звонки нужно исключить. Пускай снимет координаты своего местоположения и отправит вам.Обязательно нужно сидеть на одном месте. После чего необходимо выключить интернет и экономить батарейку на телефоне. Ребенок должен откликнуться, когда услышит крики людей. На практике бывали случаи: искали людей, они слышали спасателей, но боялись отозваться.

Проговаривайте с детьми их поведение в чрезвычайных ситуациях. Телефон пожарных и спасателей - 101; 112.