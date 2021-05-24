«Владзернопродукт» нарушил природоохранное законодательство

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям завершили плановую выездную проверку Потребительского общества взаимного обеспечения «Владзернопродукт». Проведен осмотр территории и промышленных мощностей структурных подразделений в Собинском и Ковровском районах, в том числе принадлежащих на праве собственности и арендованных, изучена экологическая документация, проведены лабораторные исследования с привлечением специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». Выявлены нарушения водного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, которое находится на контроле управления Росприроднадзора. По фактам выявленных нарушений, юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности.