Во Владимирской области 24 мая коронавирусом заболел 51 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 11 случаев во Владимире, 7 - в Муромском, по 4 случая в Гусь-Хрустальном, Ковровском районах, по 3 - в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском, Александровском районах, по 2 случая в Камешковском, Петушинском, Вязниковском, Собинском районах, по 1 случаю в Суздальском, Меленковском, Селивановском, Гороховецком районе и в Радужном.

Всего в регионе зарегистрировано 33 200 случаев заболевания (7600 сл. в г. Владимире, 4027 сл. в Гусь-Хрустальном, 3649 сл. о. Муром, 2381 сл. в Ковровском, 2092 сл. в Александровском, 1945 сл. в Петушинском, 1395 сл. в Юрьев-Польском, 1290 сл. в Вязниковском, 1479 сл. в Кольчугинском, 1250 сл. в Суздальском, 1030 сл. в Собинском, 1039 сл. в Киржачском, 917 сл. в Меленковском, 744 сл. в Гороховецком, 748 сл. в Камешковском, 703 сл. в Селивановском, 507 сл. в Судогодском, 404 сл. в г. Радужном).