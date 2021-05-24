В Селивановском районе предприятие задерживало зарплату сотрудникам

ООО «Благоустройство» в Селивановском районе грубо нарушало сроки выплаты заработной платы. С 17 августа по 16 ноября прошлого года на указанном предприятии по срочным трудовым договорам осуществляли деятельность шесть работников. При этом заработная плата им выплачивалась 1 раз в месяц, а также в сентябре 2020 года ее выплата не производилась совсем. По результатам проверки в адрес руководства организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, по постановлению прокурора директор ООО «Благоустройство» привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.