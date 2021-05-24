Владимирский спортсмен завоевал золото на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе

В столице Северной Македонии - Скопье 21-23 мая состоялось первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Владимирскую область в составе сборной России представлял спортсмен Артур Саргсян Артур.

Владимирский спортсмен выиграл все поединки досрочно, не отдав соперникам ни одного балла, завоевал золотую медаль.

Российские борцы греко-римского стиля завоевали девять медалей, шесть из которых — золотые. В общекомандном зачете сборная России уверенно победила, оставив позади себя команды Армении и Турции.