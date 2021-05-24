Во Владимире у Князь-Владимирского кладбища столкнулись четыре автомобиля

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, массовая авария произошла 23 мая около 14.35 на улице Мира.

По предварительным даным Госавтоинспекции, водитель легковушки «Киа Рио» 1988 года рождения, ехавший со стороны Большой Нижегородской в сторону улицы Юрьевская, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Киа Спортейдж» под управлением 39-летнего водителя, а также «Ниссаном», за рулем которого находился водитель 1985 года рождения.

После столкновения «Спортейдж» врезался в попутный «Фольксваген», за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения.

В результате водителя «Киа Рио» с травмами увезли в больницу, его пассажиры 1964 и 1991 годов рождения также травмированные в ходе ДТП, были направлены на домашнее лечение после оказания помощи на месте. Водителю «Ниссана» врачи также оказали помощь на месте аварии.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.