В Муромском районе в ДТП с двумя легковыми машинами один человек погиб

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария случилась 22 мая около 18.00 на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» в нескольких километрах от Мурома.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легковушки «Мазда» 1995 года рождения, ехавший со стороны Владимира, выехал на встречную полосу во время обгона, и врезался в «Ладу» двенадцатой модели, которая ехала попутно и в этот момент поворачивала налево.

Водитель «Лады» - парень 1997 года рождения, с различными травмами был доставлен в больницу. К сожалению, его пассажирка 2000 года рождения, погибла. Водитель «Мазды» и его 30-летний пассажир также получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку, обстоятельства ДТП уточняются.