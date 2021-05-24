Тренер владимирского "Торпедо" извинился перед болельщиками за "безвольное поражение"

Неудачно завершился 26 тур для команды "Торпедо" из Владимира. Дома владимирцы принимали петербургскую "Звезду" и проиграли со счетом 1:2.

Гости достаточно быстро вышли вперед, благодаря пенальти реализованному на 18-й минуте Гасилиным. Правда, на 36-й минуте судья назначил пенальти уже в ворота "Звезды". Дмитрий Чернухин сумел сравнять счет. Но под занавес первого тайма гости вновь вышли вперед. Во втором тайме хозяева ничего не смогли сделать для того, чтобы хотя бы свести матч к ничьей.

После игры главный тренер "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин извинился перед болельщиками за игру своих подопечных.

- Хотелось бы сказать: "Без комментариев", но что-то сказать все же надо, - заявил он на послематчевой пресс-конференции. - Во-первых, хочу извиниться перед болельщиками за это безвольное поражение и отвратительную игру. Очень сложно, когда в команде нет лидера, а отдельные игроки не складываются в команду. Если ты не хочешь бороться, бегать, то сложно потом что-то сделать.