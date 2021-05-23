Жители Владимирской области обратились более 30 тысяч раз на Единый номер 122 по вопросам коронавируса

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, с декабря 2020 года работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день Медицинским информационно-аналитическим центром Владимирской области обработано более 30 тысяч медицинских запросов, полученных от владимирцев. В частности, более 1600 заявок связаны с записью на вакцинацию.

– Если зимой жители Владимирской области чаще всего обращались по поводу вызова врача на дом, записи на прием к доктору, по вопросам доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, лечения и вакцинации от коронавируса, то сейчас участились обращения, связанные с поступлением вакцин и получением сертификата о вакцинации, – сообщила директор МИАЦ Юлия Арсенина.