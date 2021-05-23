Больше 28 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

На сегодняшний день первый компонент вакцины привит 28004 владимирцам. Оба компонента вакцины получили уже 22962 жителя города. Свой очереди на прививку ожидают 1286 человек.

Напомним, что во Владимире вакцинация от коронавируса проводится в семи лечебных учреждениях города.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 34490 доз вакцины.