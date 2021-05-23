Губернатор Владимир Сипягин предложил Илону Маску построить завод Tesla во Владимирской области

Губернатор Владимир Сипягин в своих социальных сетях заявил о готовности региона принять завод Tesla.

- Владимирской области тоже есть что предложить Илону Маску! У нас есть передовые, обеспеченные всей инфраструктурой площадки для строительства завода Tesla. Вхождение в особую экономическую зону "Доброград" гарантирует инвестору целый комплекс налоговых льгот. Ковровские предприятия - это мощь, на которую Tesla сможет уверенно опереться в России. Возьмем и электрические мотоциклы запустим в производство! Само собой напрашивается партнерство с КЭМЗ. На его команду, наладившую выпуск высокоточных станков, надежных тракторов и спецтехники, можно рассчитывать Светотехнику и детали для корпуса электрических авто сделают в Вязниках и Камешково. Комплектующие за пределами региона практически не придется закупать. И за "Волгабасом" не заржавеет пригласить Илона Маска к сотрудничеству. У индустриального парка "Ворша" большое инвестиционное будущее. Владимирщина может предложить господину Маску выгодную логистику в сочетании с комфортным деловым климатом и надежными партнерскими связями. Кстати, вчера мной поставлена задача экономическому блоку разработать предложения для Tesla, - заявил Владимир Сипягин.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания в скором времени может официальной выйти на российский рынок. После этого сразу несколько регионов предложили разместить завод на их территории.