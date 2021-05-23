Во Владимирской области 23 мая коронавирусом заболело 49 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 мая лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 10 случаев - во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Муромском и Александровском районах, 4 случая в Юрьев-Польском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Камешковском, Киржачском, Меленковском районах, по 1 случаю в Селивановском, Кольчугинском, Вязниковском, Суздальском, Собинском, Гороховецком, Судогодском районах и в Радужном.

Всего в регионе зарегистрировано 33 149 случаев заболевания (7589 сл. в г. Владимире, 4023 сл. в Гусь-Хрустальном, 3642 сл. о. Муром, 2377 сл. в Ковровском, 2089 сл. в Александровском, 1943 сл. в Петушинском, 1476 сл. в Кольчугинском, 1392 сл. в Юрьев-Польском, 1288 сл. в Вязниковском, 1249 сл. в Суздальском, 1036 сл. в Киржачском, 1028 сл. в Собинском, 916 сл. в Меленковском, 743 сл. в Гороховецком, 746 сл. в Камешковском, 702 сл. в Селивановском, 507 сл. в Судогодском, 403 сл. в г. Радужном).

В ближайшее время пункты вакцинации от коронавируса откроются в микрорайонах Юрьевец и Энергетик.