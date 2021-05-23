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Происшествия23 мая 2021 9:17

На пожаре в Муромском районе мужчина получил ожоги кистей рук

Гараж загорелся из-за неосторожного обращения с огнем
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Днем 22 мая в деревне Волнино Муромского района произошел полжар. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

Когда спасатели приехали на место, горела внутренняя отделка и имущество гаража. Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.

- На пожаре был травмирован мужчина 1957 года рождения, он получил ожоги кистей рук. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

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