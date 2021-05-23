На пожаре в Муромском районе мужчина получил ожоги кистей рук

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области
Днем 22 мая в деревне Волнино Муромского района произошел полжар. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.
Когда спасатели приехали на место, горела внутренняя отделка и имущество гаража. Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.
- На пожаре был травмирован мужчина 1957 года рождения, он получил ожоги кистей рук. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ, - сообщили в областном управлении МЧС.
На пожар привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.