Во Владимире пройдет областная хоровая ассамблея

24 мая на улице Георгиевской состоится областной фестиваль «Ассамблея хоров» с участием лучших хоровых коллективов региона. В исполнении хоровых коллективов детских музыкальных школ, школ искусств, Центра классической музыки и Владимирского областного музыкального колледжа прозвучат произведения русской духовной музыки, популярные произведения советских авторов. Сопровождать звучание детских голосов будет городской духовой оркестр под руководством Артема Маркина.

На Георгиевской раскинется ярмарка, в которой примут участие искусные мастера Владимирской области. Здесь будут представлены вышивка, ткачество, народная кукла и глиняная игрушка.

Специалисты областного Центра народного творчества познакомят с народным костюмом, проведут мастер-классы по плетению и ткачеству поясов, росписи по дереву, кружевоплетению на коклюшках.

Областная библиотека для детей и молодежи проведет интерактивный исторический квест и викторину, посвященные Александру Невскому, а также организует мастер-класс «Раскрась буквицу».

Начало фестиваля – в 13.00. Интерактивные площадки будут работать с 12 до 15 часов.