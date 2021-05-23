Из-за биологического заражения почвы оштрафовали администрацию Судогодского района

В июле прошлого года сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения требований земельного законодательства на двух участках сельхозназначения площадью 7,9 га в Судогодском района.

Установлено наличие свалок ТКО на площади 152 кв.м., а также факты слива нечистот на пощади 498 кв.м. В почве обнаружено содержание токсикантов, в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации химических веществ в почве, а также ее биологическое заражение.

Так как сведения о правообладателе участков отсутствуют, на администрацию Судогодского района возложены обязанности по организации деятельности по накоплению, сбору, утилизации ТКО на территории района. Госинспектор Россельхознадзора составил протокол.

В октябре 2020 года администрацию Судогодского района признали виновной с назначением штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако юрлицо обратилось в суд с жалобой и просьбой отменить постановление Россельхознадзора. В итоге суд снизил размер штрафа до 200 тысяч рублей.