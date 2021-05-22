Во Владимире открывается выставка, посвященная древней Мещере

22 мая состоялась презентация выставки "Мещёра Первозванная", где были представлены иллюстрации к одноимённой книге мещёрских сказов, составленной Юрием Белоусовым. Книга вышла в рамках культурно-исторического проекта "Сердце Мещёры".

Мещёрские сказы – это результат многолетней работы автора в этнографических экспедициях, общения с краеведами, писателями, историками и простыми людьми – хранителями народных традиций. Основой сборника стала беседа с 90-летней жительницей Шиловского района Татьяной Васиной о христианстве в Мещере, а также материалы экспедиций "Чёрные лодки Мещёры". Выставки иллюстраций Юрия Белоусова с огромным успехом проехали по двум десяткам городов Мещёрского края. Некоторые работы заняли достойное место в экспозициях краеведческих музеев Владимирской, Рязанской и Московской областей, а также в частных коллекциях.

Время работы выставки: с 22 мая по 6 июня (согласно графику работы библиотеки). Адрес: ул. Дзержинского, 3. Телефоны: 8(4922)32-52-88; 32-26-08, доб. 121.