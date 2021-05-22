В Юрьевце и Энергетике откроют пункты вакцинации от коронавируса

21 мая состоялось очередное заседание Законодательного собрания Владимирской области. И в самом конце депутат Сергей Казаков озадачил всех сообщением, что в Юрьевце и Энергетике, несмотря на многочисленное население, невозможно привиться от коронавируса. И для вакцинации необходимо ехать во Владимир.

Депутаты попросили врио вице-губернатора Ольгу Гребневу, отвечающую за здравоохранение, объяснить ситуацию. Та согласилась, что это неправильно, что Юрьевец и Энергетик остались без своих пунктов вакцинации, и обещала исправить ситуацию.

"На сегодняшний день мы уже находимся в стадии закупки морозильников. Администрация Юрьевца даст нам помещение в здании администрации, мы закупим морозильники и на следующей неделе планируем открыть там пункт вакцинации. Появится пункт вакцинации и в Энергетике. Там он будет располагаться во врачебной амбулатории", - заявила Гребнева.