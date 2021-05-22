Во Владимирской области двух владельцев участков земель сельхозназначения оштрафовали за неуплату штрафа

Сразу двух жительниц Владимирской области оштрафовали за неуплату штрафов. Причем в обоих случаях изначально наказывали их за то, что они не следят за своими участками, расположенными на землях сельхозназначения.

В первом случае собственница участка сельхозназначения, площадью 24,6 га в Селивановском районе не проводила работы, которые бы защищали землю от эрозии. Владелице участка назначили штраф - 20 тысяч рублей. Она пыталась уйти от уплаты штрафа, обратившись в Россельхознадзор. Но в итоге получила еще один штраф в размере 20 тысяч рублей.

Второй случай имел место в Вязниковском районе, где другую владелицу участка оштрафовали вовсе на 40 тысяч рублей. Ее участок сельхозназначения площадью 12,8 га, на 28% площади был закочкарен и зарос многолетними сорняками и деревьями. В срок она штраф неуплатила и на нее составили еще один протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в мировой суд.