Во Владимирской области 22 мая 2021 года заболели коронавирусом 52 человека

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом на территории Владимирской области. На 10 часов утра 22 мая 2021 года лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам области: 12 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 100 случаев заболевания (7579 сл. в г. Владимире, 4017 сл. в Гусь-Хрустальном, 3637 сл. о. Муром, 2374 сл. в Ковровском, 2084 сл. в Александровском, 1941 сл. в Петушинском, 1475 сл. в Кольчугинском, 1388 сл. в Юрьев-Польском, 1287 сл. в Вязниковском, 1248 сл. в Суздальском, 1027 сл. в Собинском, 1034 сл. в Киржачском, 914 сл. в Меленковском, 742 сл. в Гороховецком, 744 сл. в Камешковском, 701 сл. в Селивановском, 506 сл. в Судогодском, 402 сл. в г. Радужном).