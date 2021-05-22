Педагогом 2021 года во Владимирской области стала учитель английского языка из Гусь-Хрустального

21 мая во владимирском Доме дружбы состоялась торжественная церемония награждения победителя и лауреатов XXX регионального конкурса "Педагог года Владимирской области – 2021".

По результатам конкурсных испытаний победителем конкурса стала учитель английского языка из средней школы №15 с углублённым изучением отдельных предметов города Гусь-Хрустального Екатерина Кузнецова. В сентябре на представит Владимирскую область на конкурсе "Учитель года России".

Еще шесть педагогов сделали победителями в номинациях «Педагог-психолог» (Маргарита Мартынова, Собинский район, детский сад №4 «Золотой ключик»), «Педагог-новатор» (Анастасия Попова, учитель английского языка, «Вяткинская средняя общеобразовательная школа»), «Педагог-мастер» (Александр Молодцов, учитель информатики «Осиповская средняя общеобразовательная школа имени Т.Ф. Осиповского»), «Учитель-дефектолог» (Светлана Лазарева, учитель-логопед, «Центр дополнительного образования «Исток» Суздальского района), «Педагог-воспитатель» (Татьяна Морозова, воспитатель владимирского детсада №13), «Сердце отдаю детям» (Наталья Епифанова, педагог дополнительного образования «Центра дополнительного образования для детей имени Героя Российской Федерации Владимира Вячеславовича Селиверстова»).